Objectivo é melhorar as condições de circulação rodoviária.

Repavimentação de ruas em São Vicente do Paúl

A Câmara de Santarém tem em curso a empreitada de repavimentação da Rua Vítor Hugo G. Semedo e da ligação à passagem superior 121 sobre a auto-estrada A1, em São Vicente do Paúl.

A intervenção tem como objectivo melhorar as condições de circulação rodoviária e integra o contrato de manutenção de estradas previsto para todas as freguesias do concelho.