Trânsito condicionado na EN 10 em Alhandra

A Estrada Nacional (EN) 10 vai estar condicionada no domingo, 18 de Junho, devido à realização do Primeiro Triatlo de Alhandra. A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que "uma vez que a EN 10 foi a via definida para a realização do percurso em bicicleta, entre a rotunda junto às antigas instalações da Marinha (Bairro do Paraíso) e a rotunda à entrada da cidade de Alverca (junto às antigas instalações da Pifertubos”), o trânsito será interdito nesta via (EN10) entre as 10h00 e as 13h00 do dia 18 de Junho, não sendo permitida a circulação de quaisquer viaturas naquele período e trajecto”, pode ler-se em comunicado.

A PSP sugere ainda as seguintes vias alternativas: A1 (Auto-estrada nº 1) através dos acessos no nó de Povos ou no nó do Bairro da Mata (ambos em Vila Franca de Xira) e a A10 (Auto-estrada nº 10) através dos acessos no nó do Carregado.

Em alternativa, podem ainda usar a EN 248 (Vila Franca de Xira-Arruda dos Vinhos), EN 248-3 (Alhandra – Arruda dos Vinhos), EN 10-6 (Alverca do Ribatejo-Arruda dos Vinhos) e EN 116 (Alverca do Ribatejo-Bucelas).