Mostra está patente no Piso zero do W Shopping.

Visita à exposição do Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas

O Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, celebra este ano o 70º aniversário. Para assinalar a dar vai realizar-se esta sexta-feira, 9 de Junho, pelas 17h00, no Piso zero do W Shopping, em Santarém, uma visita oficial à exposição comemorativa do aniversário do Agrupamento que foi inaugurada no dia 3 de Junho.

A visita vai contar com a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, a vereadora da Juventude e do Associativismo, Inês Barroso, o Chefe Nacional do Corpo Nacional de Escutas, Ivo Faria, da Chefe Regional de Santarém, Lurdes Gameiro, Padre Joaquim Ganhão, que é Assistente de Agrupamento, e o director do W Shopping, Rui Rosa.

Durante a visita vai ser entregue, formalmente, um agradecimento a estas entidades através da entrega da Medalha de Agradecimento, uma distinção de nível nacional à Câmara Municipal de Santarém e ao W Shopping. Vão ainda ser entregues Diplomas de Agradecimento a todas as entidades presentes que colaboraram com o Agrupamento 52 do CNE nos últimos anos.

Esta exposição tenta dar a conhecer à população em geral a importância do Escutismo, desde a sua fundação a nível mundial, passando pelo percurso a nível nacional e regional, terminando com a fundação e história do nosso Agrupamento. Mais importante do que as datas e os fatos, é homenagear todos os que já fizeram parte desta grande família.