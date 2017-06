Executivo municipal visitou novas salas de aula em Aveiras de Cima

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

As reuniões do executivo da Azambuja têm decorrido nas sedes das várias juntas de freguesia do município e desta vez, na tarde de terça-feira, 6 de Junho, decorreu em Aveiras de Cima.

No entanto, antes da reunião, o presidente da Câmara de Azambuja, Luís de Sousa (PS), restante executivo municipal e ainda o executivo da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, liderada por António Rodrigues Torrão, visitaram as obras que estão a decorrer nas traseiras da Escola EB 2,3 de Aveiras de Cima, onde serão construídas duas novas salas de aula para duas turmas do pré-escolar.

Além dos espaços das aulas estão também a ser construídos um refeitório, casas-de-banho e ainda uma sala de trabalhos para os professores que acompanharão as duas turmas, que contarão com 25 alunos cada.

*Reportagem completa na edição semanal de O MIRANTE