Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango regressam a Salvaterra

Depois de no ano passado não se terem realizado por não ter sido constituída uma comissão organizadora, este ano as Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango regressa a Salvaterra de Magos de 9 a 17 de Junho.

A inauguração está marcada para esta sexta-feira, 9 de Junho, pelas 19h00, com entrada e largada de toiros. A abertura do recinto e da feira do artesanato acontece às 20h00. Às 22h00 há espectáculo musical com “Sevilhanas – Sabor a Flamenco”, seguindo-se, à meia-noite, “Sonido Andaluz”. A noite termina com animação com um DJ a partir das 02h00.

No sábado, 10 de Junho, destaque para a visita guiada à Falcoaria Real com demonstrações de voo com falcões (15h00); Abertura da Feira de Artesanato (16h00) com workshops para crianças; Às 18h00 há mais uma entrada e largada de toiros. As Dream Dancing actuam pelas 21h30.

A cantora popular Ruth Marlene sobe ao palco pelas 23h00. À 00h30 acontece mais uma entrada e largada de toiros para todos os aficionados, seguindo-se um espectáculo com RGLoading (01h30) e música com DJ a partir das 02h30.

No domingo, 11, a abertura da feira de artesanato é às 16h00 e duas horas mais tarde nova entrada e largada de toiros. Pelas 22h00 há uma Grande Noite do Fado que vai contar com a presença de Emanuel Moura (fado humorístico).

A noite termina com a actuação de um DJ a partir das 01h00. Na segunda-feira, 12, destaque para entrada e largada de toiros (19h00); abertura da feira de artesanato (20h00); demonstração de zumba (20h00); “Salvaterra Tem Talento”, organizado pelo Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos (20h30); espectáculo com Pumpkins e Convidados, com as participações com Carminho Cabral e Teresa Rocha e Mello (22h00); A noite termina com a actuação dos FMI Band (00h00).

Na terça-feira, 13 de Junho, a festa começa com a habitual entrada e largada de toiros na manga do certame, seguindo-se, pelas 20h30, o desfile de Marchas Populares com as marchas “Última Corrida Real” e “Marcha Coração do Ribatejo”. Às 21h15 realiza-se o concerto com a Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos. O espectáculo com os Floxband está marcado para as 22h15 e é levado a cabo pelos alunos da Associação Academia de Artes O Batuque. Na quarta-feira volta a haver entradas e largadas de toiros (19h00); Akunamatata Banda (22h00); Gritos Mudos – Tributo aos Xutos & Pontapés (00h00).

Na quinta-feira, 15 de Junho, feriado do Corpo de Deus, o certame assinala o Dia do Campino. Pelas 09h00 há desfile de campinos e cabrestos; prova de perícia de campinos (11h00); Zumba Summer Party (16h00); entrada e largada de toiros (18h00); espectáculo de dança com MC Company (21h00); seguindo-se a actuação de Belito Campos (22h00). Na sexta-feira, 16, é o Dia da Sardinha Assada e a festa começa com as entradas e largadas de toiros (19h00); animação de rua com os Camisas Negras (21h30); espectáculo de folclore pelas ruas da avenida (22h30; a partir das 23h30 há sardinhas assadas para os visitantes; o baile é animado pelo duo Ana & Luís Vicente. Às uma da madrugada há nova entrada e largada de toiros. A noite termina com a actuação dos The Pilinha, pelas 02h30.

O último dia das Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango, no sábado, 17 de Junho, começa com Missa Campal às 10h30, onde haverá uma homenagem a Rogério Amaro; Às 11h30 realiza-se uma vacada e às 18h00 há nova entrada e largada de toiros. O dicurso de encerramento do certame está marcado para as 21h15, seguindo-se, pelas 21h45, um espectáculo com Rafa & Beltran, que antece a actuação dos Oquestrada (23h15). A última entrada e largada de toiros decorre às 01h00, seguindo-se um espectáculo com Ninja Kore, às 02h30.