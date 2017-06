Mais de três mil pessoas assinaram petição sem fundamento no Forte da Casa

Um autor anónimo criou no último mês uma petição online na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa sobre um falso assunto e com isso conseguiu recolher 3.834 assinaturas de moradores da zona, que tiveram de facultar os seus números do Cartão de Cidadão e endereços de e-mail para poderem assinar o documento.

A polícia avisa que estas situações são potencialmente perigosas e que as pessoas devem evitar assinar petições de autores anónimos sem primeiro confirmar a veracidade dos factos relatados nas petições, já que revelar o número do Cartão de Cidadão (ou Bilhete de Identidade) a estranhos pode ser um risco.

A petição em causa era contra o abate de um cão vadio apanhado na via pública pelos serviços municipais, depois de, alegadamente, ter atacado uma criança no Forte da Casa em Abril. Ataque esse do qual as forças policiais não têm registo por não ter sido apresentada queixa. Na sequência de um telefonema para os serviços, os técnicos do Centro de Recolha Oficial (canil) da câmara foram ao local para recolher o animal.

Pouco depois apareceu online a recolha de assinaturas, apelando ao não abate do cão.

A câmara diz que o motivo da petição é “falso e difamatório”, pondo em causa “as boas práticas da câmara municipal” e acrescenta que “o cão entrou no Centro de Recolha Oficial (CRO) para sequestro de 15 dias, como previsto na lei”. No entanto, o CRO “não promove o abate de animais sem causas válidas e previstas na lei, pelo que nunca foi sequer equacionado o abate deste cão”, explica a câmara.

