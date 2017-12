Canil intermunicipal da Lezíria vai para a Chamusca

O canil intermunicipal da Lezíria do Tejo, que anda a ser falado há vários anos, vai ser construído no próximo ano na Chamusca. A obra vai ser assumida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), num investimento de cerca de 400 mil euros.

A construção deste equipamento, com capacidade para 400 animais, vem resolver um problema sentido há várias décadas, que é o da falta de equipamentos do género, com as condições necessárias, na grande maioria dos onze municípios que fazem parte da CIMLT.

O concurso para a construção vai ser lançado no início de 2018 e espera-se que a obra arranque no primeiro trimestre do novo ano. Segundo o presidente da CIMLT e da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, o investimento do canil, que será assumido inicialmente pela CIMLT, como dona da obra, vai ser depois repercutido nas câmaras, que vão ressarcir a comunidade na proporção relativa à dimensão de cada município.