Presépios para todos os gostos para visitar no Sardoal

Dezoito exemplares de presépios, uma pequena amostra da grande colecção de novecentos exemplares propriedade da Diocese de Portalegre e Castelo Branco estão em exibição no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, até 27 de Janeiro.



A mostra “Presépios de Portugal – O Imaginário Tradicional”, organizada por João Soares em colaboração com Filomena Gaspar e Ana Rosa Carita, pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 16h00 às 18h00, e ao sábado e domingo das 15h00 às 18h00.



A anteceder a inauguração da exposição houve uma caminhada pelas igrejas e capelas da vila para ver os presépios feitos pelas várias associações numa resposta ao desafio da câmara a toda a comunidade. O presidente do munícipio, Miguel Borges, afirmou que o objectivo desta mostra passa por evocar o espírito natalício e continuar a aposta no turismo religioso para atrair visitantes nacionais e estrangeiros a Sardoal.



Foram visitadas a Capela do Espírito Santo, com um presépio da autoria de populares, a Capela de Nossa Senhora do Carmo, propriedade da Câmara de Sardoal, a Igreja Matriz de Santiago e São Mateus, a Capela de Santa Catarina, com um presépio feito pelo GETAS (Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardoal), onde os presentes foram brindados com a primeira apresentação oficial do Coro do GETAS, dirigido pelo maestro Aníbal Lobato, depois de uma ausência de catorze anos.



Nos dias 23, 30 e 31 de Dezembro as igrejas e capelas abrem de novo as portas, entre as 14h00 e as 17h00, para que os presépios possam ser visitados. No dia 23 de Dezembro, o município disponibiliza transporte para visitar as capelas e igrejas das freguesias, com ponto de encontro no Centro Cultural Gil Vicente às 15h00. A iniciativa, realizada pela primeira vez, conta com o envolvimento das paróquias e da população.



A visita aos presépios das capelas e igrejas fora da vila tem uma duração prevista de duas horas, com passagem por Valhascos, Cabeça das Mós, Presa, Santa Clara, Panascos, Vale das Onegas, Santiago de Montalegre, Andreus e São Simão.