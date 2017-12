Trânsito condicionado na ponte D. Luís

Trabalhos de reparação na Ponte D. Luís sobre o rio Tejo, na Estrada Nacional (EN) 114, em Santarém, vão obrigar ao condicionamento do trânsito na noite de 03 para 04 de Janeiro, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).



Em nota de imprensa, a IP refere estar a executar "trabalhos de reposicionamento dos aparelhos de apoio da Ponte D. Luís", pelo que "torna-se necessário proceder ao condicionamento do trânsito sobre o tabuleiro da ponte, através da implementação da circulação alternada regulada por semáforos", na noite de quarta-feira (dia 03 de Janeiro) para quinta-feira (dia 04 de Janeiro) entre as 22h00 e as 06h00.



Tendo feito notar que este condicionamento estará "devidamente sinalizado no local" e que "conta com o apoio das autoridades policiais na coordenação do trânsito", a IP acrescenta que a execução destes trabalhos tem como objectivo "a melhoria das condições de circulação" naquela travessia.