Bicicletas partilhadas quase a rodar em Coruche

O sistema de bicicletas partilhadas “As Campinas” vai entrar em funcionamento no início de 2018 em Coruche. Para já, depois de uma fase de instalação, montagem e de testes entre 18 e 22 de Dezembro, o regulamento estará aberto a sugestões dos interessados. A informação foi dada pelo presidente do município, Francisco Oliveira, durante a última reunião camarária. No total, serão 17 bicicletas eléctricas e 10 convencionais que vão estar à disposição dos cidadãos.



Nos primeiros seis meses que estiver em funcionamento, toda a população poderá utilizar os veículos gratuitamente durante duas horas, no máximo. A partir daí, haverá um tarifário consoante o tempo de utilização. Até 30 minutos será gratuito, de 30 minutos a uma hora custará um euro, de uma a duas horas custará 1,50 euros e três ou mais horas custará a partir de três euros.



Os pontos onde vão estar estacionadas as bicicletas são os seguintes: Central de Camionagem, Posto de Turismo, Câmara Municipal, Piscinas Municipais e Estádio Municipal. Nestes pontos estará disponível toda a informação relativamente ao uso das bicicletas. “Qualquer pessoa pode utilizar. Basta deslocar-se a um destes pontos e apresentar um documento de identificação. Nessa altura será dado um cartão magnético que permitirá o uso das ‘campinas’ e um folheto com as normas de utilização”, explica Francisco Oliveira.



As bicicletas, que foram adquiridas no âmbito do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano), abrangem as zonas de Santo Antonino, Vale Mansos, Paúl e Bairro da Areia.