Passagem de Ano vai ser festejada por toda a região

Uns usam a palavra francesa réveillon, outros festa de passagem de ano. O objectivo é o mesmo em todo o mundo que tem o mesmo calendário que o nosso. Descomprimir, conviver, esquecer por momentos os dias cinzentos que ultrapassámos e atestar a cabeça e o espírito com toda a alegria e boa disposição possíveis de forma a enfrentarmos um novo ano com muito energia positiva.



Na região as ofertas são inúmeras e com qualidade e requinte. Quem quiser sair de casa para ver nascer 2018 noutro ambiente que se prepare.

Em Santarém Diogo Piçarra é o cabeça-de-cartaz do programa de passagem de ano de Santarém organizado pelo município. O concerto, que terá lugar no Jardim da Liberdade, tem início após as doze badaladas e o habitual fogo-de-artifício. Depois da 1h30, a música fica a cargo do conhecido DJ Paulino Coelho. A animação começa ainda em 2017, com a actuação do grupo Madeira Show, no Jardim da República, a partir das 22h00.



Em Torres Novas a passagem de ano vai ser assinalada no centro histórico da cidade, com a actuação da banda som Pa’tudo, na Praça do Peixe, a partir da 23h00 de 31 de Dezembro. Os DJ Loverman, Tomezini, M.A.U e Psico vão depois actuar pela noite dentro, assegurando a diversão dos foliões. À meia noite há fogo de artifício, para assistir na Praça 5 de Outubro, se as condições climatéricas permitirem.



Em Abrantes a festa de passagem de ano vai-se fazer na Praça Barão da Batalha, a partir das 22h00, com as actuações de Berg e Dj Fernando Alvim. As entradas são livres.