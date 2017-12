Espaço Cidadão já funciona em São João da Ribeira

Serviço permite tratar de assuntos relacionados com diversos organismos do Estado.

A União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João, no concelho de Rio Maior, já conta com um Espaço Cidadão, serviço que permite tratar de assuntos relacionados com diversos organismos do Estado, como a ADSE, Caixa Geral de Aposentações, IMT, IGAC, Direcção Geral do Consumidor e SEF, entre outros.

A inauguração do Espaço Cidadão, situado na sede da junta de freguesia, em São João da Ribeira, decorreu no dia 21 de Dezembro, na presença da presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais, do presidente da União de Freguesias, Leandro Jorge, e de outros autarcas e demais entidades.

A Câmara Municipal de Rio Maior suportou os custos das obras de adaptação do espaço e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) garantiu os equipamentos. O Espaço Cidadão de São João da Ribeira funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 16h30.