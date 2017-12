Obras na escola de Almoster finalmente concluídas

partilhe no Google+

As obras de reabilitação e ampliação da escola do 1º ciclo de Almoster estão finalmente concluídas, mais de meio ano após o prazo previsto no contrato da empreitada, que devia ter terminado em 6 de Junho de 2017. Durante a intervenção, os alunos tiveram aulas em contentores.

O presidente da Junta de Freguesia de Almoster, João Neves (PSD), expressou o seu desagrado pelo atraso na conclusão das obras e, na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, pediu ao presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), para que sejam aplicadas ao empreiteiro as penalizações previstas no contrato.

Na resposta, Ricardo Gonçalves afirmou que a empresa já foi oficiada nesse sentido e que são alguns milhares de euros que terá de pagar. Segundo informação do município, o projecto de requalificação e ampliação da escola consistiu na construção de um novo edifício (ampliação) para albergar os alunos do 1º ciclo e na requalificação do edifício existente para o jardim-de-infância, ficando dividido em hall, sala de actividades e instalações sanitárias para o jardim-de-infância, duas salas de aula e instalações sanitárias femininas e masculinas para 1º ciclo, espaço polivalente, copa e instalações sanitárias para funcionários/professores. A empreitada foi adjudicada por 226 mil euros.