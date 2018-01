"Artes da Vanguarda" no Museu do Neo-Realismo

O Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, vai promover um workshop sobre as "Artes da Vanguarda" no dia 6 de Janeiro, sábado, entre as 10h00 e as 13h00. A iniciativa está inserida na programação paralela da exposição "COSMO/POLÍTICA #1: A Sexta Parte do Mundo" e vai abordar a vanguarda no contexto artístico da Revolução Russa de 1917.

Além do workshop, os participantes vão ter direito a uma visita guiada pela exposição que será comentada pelas curadoras Sandra Vieira Jürgens e Paula Loura Baptista. A entrada é livre, mas exige a inscrição prévia no site do museu até dia 5 de Janeiro, sexta-feira.