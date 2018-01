João é o primeiro bebé a nascer no Hospital de Santarém

O nascimento do pequeno João Manuel só estava previsto para o final do mês de Janeiro.

Foi à 1h47 da manhã do primeiro dia de 2018, que nasceu o pequeno João Manuel, com dois quilos e seiscentos gramas.



Para a mãe, Jéssica Cardoso, de 22 anos de idade, natural de Alcanena, esta foi uma passagem de ano que nunca vai esquecer, “já estava deitada antes da meia noite da passagem de ano, pois ele estava a mexer-se muito, depois acordei à meia noite e meia, com a pressão das águas a rebentar”, conta a mãe.



O nascimento do pequeno João Manuel só estava previsto para o final do mês de Janeiro, o que assustou a jovem mãe, que ligou imediatamente para o 112, “estava com medo de fazer alguma coisa errada, não sabia se devia fazer força”.



Quando Jéssica chegou ao Hospital de Santarém informaram-na que seria necessário realizar uma cesariana. “Só o vi duas horas após ele nascer”.



O pai do pequeno João não esteve presente durante o parto, “ele não é daqui e como foi perto da meia-noite numa passagem de ano torna as coisas ainda mais complicadas, explica que a relação como pai do seu bebé é complicada, uma vez que ele não aceitou bem a sua gravidez.



A mãe do pequeno João Manuel sublinha que o apoio de toda a família e principalmente da sua mãe foi essencial neste dia tão especial, “a minha mãe e toda a minha família sempre me apoiaram”.Foi a sua mãe quem sempre a acompanhou durante e após o parto.