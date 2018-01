Renovação dos balneários do campo da Glória do Ribatejo não é para já

Os balneários do Campo dos Carvalhos, na Glória do Ribatejo, só vão ser remodelados após a finalização da reabilitação do Espaço Jackson, nessa mesma vila do concelho de Salvaterra de Magos. A informqação foi dada pelo presidente do município, Hélder Esménio (PS), na última assembleia municipal, após a deputada municipal Marta Jorge (Bloco de Esquerda) questionar para quando a construção dos balneários, que o autarca terá prometido.

De acordo com Hélder Esménio, têm aparecido várias informações nas redes sociais mas “é tudo mentira”. Admitiu que há pessoas a quererem criar divisões entre a câmara e o Clube Desportos da Glória do Ribatejo e afirmou que a empreitada será realizada ainda durante este mandato, mas não “de imediato como diziam”. Recorde-se que a 12 de Agosto de 2015 o novo presidente do Sport Clube Desportos da Glória do Ribatejo, Ricardo Francisco, falou com O MIRANTE e afirmou, na altura, que o objectivo era apostar em novos escalões. O único entrave era as instalações que o clube tinha, nomeadamente a nível dos balneários do Campo dos Carvalhos que eram pequenos, estavam degradados e continham telhados com placas de fibrocimento com amianto. Referiu ainda que o clube apresentou projectos para reestruturar o espaço mas as obras ainda não tinham arrancado.