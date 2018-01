VALNOR coloca mais ecopontos ao serviço da população

A VALNOR vai reforçar a sua rede de ecopontos, colocando à disposição da população mais 50 ecopontos, que serão distribuídos a partir dos primeiros dias de Janeiro. Quanto à localização dos novos ecopontos, pretende-se privilegiar as zonas onde se constata uma maior necessidade dos mesmos, permitindo assim que cada vez mais o cidadão tenha de fazer um percurso mais curto para depositar os seus resíduos. Prevê-se, ainda, durante 2018, um aumento do número de ecopontos na ordem das 200 unidades.



Em 2017, a população dos 25 municípios da área de abrangência da VALNOR depositou nos ecopontos mais de cinco toneladas de resíduos recicláveis.



Nesta época festiva é importante relembrar que os resíduos de papel e cartão devem ser colocados no ecoponto azul, as embalagens de plástico e metal no ecopontos amarelo e as embalagens de vidro devem ser depositadas no ecoponto verde. Apenas com a colaboração de todos será possível contribuir para uma região mais amiga do ambiente.