Alexis foi primeiro bebé do ano na maternidade de Abrantes

Alexis nasceu às 14h35 de 1 de Janeiro na maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em Abrantes. Com três quilos e meio e 50,5 cm de comprimento, o bebé nasceu de parto normal. É o segundo filho do casal Venceslau Aleksyeyev e Daria Fisun, ambos com 29 anos e naturais da Ucrânia, que vivem em Alcanena há cinco anos.



O casal já tem uma filha, Zhana, de 8 anos e planearam este filho porque desejavam ter um rapaz. Alexis foi muito bem recebido. O pai assistiu ao parto e contou a O MIRANTE que foi uma experiência inesquecível.



Alexis já foi registado como natural de Alcanena e vai receber um “Cabaz bebé”, oferecido pela câmara municipal.



Alexis ganhou um gorro vermelho e branco, oferta da maternidade. O projecto “Tricotanças” oferece a todos os bebés nascidos na maternidade do CHMT um gorro, para lembrarem o dia do nascimento. Os gorros são tricotados por enfermeiros, médicos e comunidade em geral. A lã, própria para bebé, é oferecida pela Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes.



Para dar resposta a algumas situações de debilidade social, a maternidade tem também kits de roupa nova para oferecer aos bebés.