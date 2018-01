Concerto de Reis do Coro Misto Canto Firme

O Coro Misto da Canto Firme realiza este ano o 32º Concerto de Reis, que acontece no dia 6 de Janeiro, a partir das 16h00, na Igreja de São João Baptista, em Tomar, e que encerrará o Ciclo de Concertos Cantar Natal 2017, numa organização da Canto Firme de Tomar Associação de Cultura e o Município de Tomar.



Depois de um período de estudo e montagem de repertório, chega a hora de cumprir um hábito com mais de trinta anos que é a de realizar o habitual concerto de reis, no respeito pela tradição popular tomarense de se cantar, de porta à porta, até ao dia de Reis, juntando tal tradição com a tradição erudita e litúrgica na preparação de um programa musical temático.



Este ano a peça “paradigmática”, pelo poder simbólico na quadra, por ser uma primeira audição do coro e pelos meios envolventes, será um “Magnificat” para Coro e Orquestra da autoria de Domenico Cimarosa, compositor contemporâneo de Mozart, cuja linguagem vocal se aproxima do estilo do génio de Salzburgo.



O programa deste ano inicia-se com uma secção de música a capella escrita entre o século XIV e o século XVI, com manuscritos de Montepellier, do Mosteiro de Monserrat e do cancioneiro de Upsala, a que se seguem compositores contemporâneos portugueses como Fernando Lopes-Graça de quem apresentam canções da I Cantata de Natal, a que segue Eurico Carrapatoso de quem se apresenta um Kyrie e um Agnus Dei da Missa Sine Domine do século XXI. O Coro de vozes brancas interpretará três pequenas canções com acompanhamento de piano a que se segue a parte coral/ sinfónica, onde se visitará a época clássica com o Ave-Verum de Mozart e o “Magnificat” de Domenico Cimarosa, passando diretamente para o século XXI inglês com dois hinos de John Rutter e terminando o concerto, como também manda a tradição, com a peça de Natal para coros, orquestra e público, escrita propositadamente por um anónimo do século XXI.