Jovem de Ourém morre a caminho da escola

Joana Lopes, estudante na Escola Secundária de Ourém, morreu na manhã desta quarta-feira, 3 de Janeiro, na sequência de uma colisão entre a moto que seguia e uma viatura ligeira, na Estrada Nacional 356, em Vale, concelho de Ourém.



O alerta foi dado pelas 8h29. A jovem de 16 anos, que residia com a família em Casal dos Bernardos, concelho de Ourém, deslocava-se para a escola quando ocorreu o acidente.

O óbito foi declarado no local depois de várias tentativas de reanimação. O condutor do outro veículo ficou com ferimentos ligeiros. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Tomar.



O NICAV (Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação) e a GNR estão a investigar as causas do acidente.