Adiada tradicional Procissão do Senhor dos Passos em Pernes

A tradicional Procissão do Senhor dos Passos, que se realiza todos os anos na vila de Pernes, concelho de Santarém, foi adiada devido às más condições climatéricas. A procissão está prevista realizar-se nos dias 24 e 25 de Março.

Com essa manifestação religiosa a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Pernes pretende dar continuidade à valorização, dinamização do património cultural, social e recreativo de Pernes.

À semelhança do que vem acontecendo ao longo dos anos, e são já 394, as ruas da vila de Pernes serão ornamentadas com colchas e alecrim para receber a procissão que representa um momento de veneração popular ao Senhor Jesus dos Passos, no caminho de sofrimento, crucificação, morte e ressurreição de Cristo, contagiando toda a população. A procissão é realizada em estreita colaboração com a Paróquia de Nossa Senhora da Purificação.