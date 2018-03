Investimento de 30 milhões de euros para modernizar regadio da Lezíria Grande

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, apresentou no sábado, 3 de Março, o Programa Nacional de Regadios, em Vila Franca de Xira. Durante a sessão foi exposto, pela directora do Departamento de Planeamento e Projectos da Associação de Beneficiários, Catarina Madaleno, o Projecto de Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande, de Vila Franca de Xira, que representa um investimento de 30,5 milhões de euros.

“O projecto tem uma importância económica e ambiental muito grande. Visa beneficiar cerca de 6.500 hectares da lezíria, através do novo sistema de condutas, para que os agricultores possam ficar protegidos e também para aproveitar melhor os solos que, nalguns casos, têm um elevado grau de salinização. Alguns deles só podem ser utilizados para o cultivo do arroz, precisamente por essa razão”, notou Capoulas Santos na sessão onde também esteve o primeiro-ministro António Costa.

Este projecto inclui a modelação do circuito primário de adução de água a partir do rio Tejo e três estações elevatórias - da Caliça, das Galés e o reforço da bombagem auxiliar do Conchoso - com um caudal adicional de 2,3 m3/segundo. O projecto de execução inclui ainda a rede primária e secundária de rega, rede viária e de drenagem, sistema de automação e telegestão, expropriações e análise da gestão do aproveitamento hidroagrícola.

Alberto Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, afirmou que este "é um momento extremamente importante para o desenvolvimento agrícola do concelho", que "aproveita e reconhece a relevância de Vila Franca de Xira no panorama agroalimentar nacional".