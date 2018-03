Mostra de Vinho e Artesanato em Vila Chã de Ourique

O Pavilhão Recinto de Festas de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, recebe no fim-de-semana de 9 a 11 de Março a quinta edição da Mostra de Vinho e Artesanato, a VinArtChã. A entrada é livre. A abertura do certame é na sexta-feira, 9 de Março, pelas 19h30, e nesse mesmo dia está programada uma Noite de Teatro, com inicio marcado para as 21h30.

No sábado, 10 de Março, a abertura do certame ocorre às 10h00. Às 16h00 é a vez da Tarde de Variedades, com Joana Ramos, Joana Almeida e Vasco Casimiro, e pelas 21h30 sobe ao palco o Rancho “Os Campinos”. No domingo, 11 de Março, há danças de salão pela Newstar Dance pelas 15h00. O certame encerra com a actuação de “Os Cartaxinhos”, pelas 20h30.