PSP detém sete homens por terem mandados de detenção contra si

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve sete homens, em várias localidades do distrito de Santarém, por terem contra si mandados de detenção. Na cidade do Entroncamento foram detidos dois homens, de 29 e 38 anos, por terem sido emitidos mandados de detenção. Foram entregues no Estabelecimento Prisional de Torres Novas para cumprirem 106 dias de prisão.

Em Santarém, foi detido um jovem, de 22 anos, que foi entregue no Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha para cumprimento de pena de prisão. Foram ainda detidos três indivíduos por terem sido emitidos mandados de detenção e condução para apresentação junto do Tribunal de Santarém para diligências processuais pendentes. No Cartaxo, foi detido um homem, maior de idade, por ter um mandado de detenção contra si. No entanto, efectuou o pagamento de multa e saiu em liberdade.