Passeio BTT em Sardoal

A câmara de Sardoal, com o apoio do Núcleo de Cicloturismo da Associação de Melhoramentos dos Amigos de Entrevinhas, promove no dia 11 de Março um Passeio BTT, que inclui a passagem por algumas das árvores emblemáticas do concelho, permitindo aos participantes conhecer a particularidade deste património natural.

Aliando a prática desportiva à descoberta e conhecimento do património histórico e cultural, ao longo dos 37 km de passeio, a identificação e interpretação das árvores vai ser feita com o apoio de um técnico do município.

A iniciativa é para participantes de todas as idades e conjuga o piso em estrada com trilho em terra.

O Passeio começa na Associação de Melhoramentos dos Amigos de Entrevinhas, às 8h30.

A participação é gratuita. A inscrição pode ser feita até ao dia 7 de Março, no Posto de Turismo ou no portal da câmara de Sardoal.