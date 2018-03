Ponte entre Couço e Santa Justa submersa

A ponte “Joaquim Casanova do Beco”, sobre o Rio Sorraia, que une as localidades do Couço e de Santa Justa, na freguesia do Couço, concelho de Coruche, encontra-se interdita ao trânsito devido à inesperada subida do nível das águas do rio Sorraia (devido à incapacidade de retenção no açude do Gameiro e no Açude do Furadouro), causada pelas chuvas intensas que se verificaram na semana anterior.



A Câmara de Coruche, entretanto, já realizou na manhã de domingo, 4 de Março, uma reunião extraordinária para avaliar os danos e definir uma estratégia de forma a posicionar meios de socorro em Santa Justa em caso de necessidade e assegurar os meios do município para transporte dos alunos e da população entre as localidades afectadas.



“Serão monitorizações e acompanhamentos do nível das águas do rio Sorraia no sentido de se tomarem as medidas necessárias para a reposição da ligação inicial logo que as condições climatéricas o permitam”, refere um comunicado da autarquia.



Para qualquer esclarecimento, contactar telefonicamente a Câmara Municipal de Coruche (243 610 200), a Junta de Freguesia do Couço (243 650 178), o Serviço de Protecção Civil (243 610 260) ou a GNR (243 611 240).