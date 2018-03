Campeonato Amador de Futsal sem alterações na liderança

O Borussia Doutro Mundo venceu o União Cartaxense por 7-3 num jogo a contar para a 17ª jornada do Campeonato Amador Futsal de Santarém. Com este resultado, o Borussia Doutro Mundo passou a somar 35 pontos e aumentou a distância para o Vila Nova da Rainha, segundo classificado, que perdeu com os Sardões do Planalto por 2-4 e manteve os 31 pontos.

Nos restantes jogos, o destaque vai para a vitória do Terceiro Anel, que vinha de uma série de cinco derrotas, sobre o Manique do Intendente por 0-1. Ainda assim, este resultado não foi o suficiente para que a equipa do Terceiro Anel deixasse o último lugar, em que se encontra com apenas 11 pontos.

Nota ainda para a interrupção do jogo entre o Taberna do Quinzena e o Várzea devido à falta de condições para a realização do resto da partida. Como resultado, foi atribuída uma derrota administrativa à equipa do Várzea.

A próxima jornada do Campeonato Amador de Futsal de Santarém realiza-se no próximo sábado, 10 de Março, no pavilhão da Escola Alexandre Herculano, em Santarém.