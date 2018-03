Obras na estrada nacional entre Santarém e Alcanede sabem a pouco

Intervenção da Infraestruturas de Portugal na EN 362 fica-se pelo arranjo do pavimento e bermas. Câmara de Santarém queria mais.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os apelos da Câmara de Santarém não foram ouvidos pelo Ministério das Obras Públicas e a projectada intervenção de requalificação da Estrada Nacional (EN) 362 entre Santarém e Alcanede vai ficar apenas pelo arranjo de pavimento e bermas, não contemplando a correcção do traçado com a eliminação de algumas curvas, nomeadamente no troço entre Tremês e Alcanede.



A informação foi dada pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), na reunião de câmara de segunda-feira, 5 de Março, após ter sido questionado pela vereadora Sofia Martinho (PS). O autarca reconheceu que não ficou satisfeito com os resultados da reunião recente que teve no Ministério das Obras Públicas sobre o assunto e onde foi acompanhado pelo vereador Jorge Rodrigues e pelo presidente da Junta de Alcanede, Manuel Vieira.

“O que lamentamos, e já o dissemos ao Governo, é que as empresas e os municípios estão a investir e é altura do Governo começar também a investir”, disse Ricardo Gonçalves, criticando a morosidade no arranque da empreitada. Adiantou que a empresa pública Infraestruturas de Portugal, que vai fazer a obra, também não aceitou a responsabilidade de construir passeios nas localidades servidas pela estrada: “Disseram-nos que se queremos passeios temos que ser nós a fazê-los”.

Sofia Martinho também criticou a decisão da Infraestruturas de Portugal, referindo que se a intervenção se resumir ao pavimento e bermas, então fica “muito aquém dos interesses das populações”.