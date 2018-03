Associados da Coopratével convocados para alteração de estatutos

José Manuel Amaro, 80 anos, e Nuno Rodrigues, 24 anos, participaram no Torneio de Boccia que se realizou na sexta-feira, 23 de Fevereiro, no pavilhão gimnodesportivo de Santarém, provando assim que esta é uma modalidade para todos. No torneio estiveram presentes alunos do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, alunos da APPACDM com deficiências motoras, físicas ou mentais e idosos do grupo de boccia da Viver Santarém.