Câmara de Mação dá prendas a bebés nascidos em 2017

Produtos do cabaz foram adquiridos no comércio local.

A Câmara de Mação entregou a todos os pais de bebés do concelho de Mação, nascidos durante o ano de 2017, um cabaz com produtos de puericultura no valor de 150 euros e ainda dois talões-presente no valor de 50 euros cada perfazendo um total de 250 de oferta. As ofertas foram feitas no âmbito do projecto “Bebé + Mação”, um projecto que decorreu pelo terceiro ano consecutivo e constitui uma das medidas de apoio e incentivo à natalidade do município.

A autarquia sublinha ainda que os produtos do cabaz foram adquiridos no comércio local e que também os talões-presente têm que ser utilizados pelos pais nas 24 lojas aderentes do concelho em produtos destinados ao bebé.

Durante a Festa Bebé + Mação 2017, que decorreu no dia 3 de Março, a Câmara de Mação e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mação entregaram também pacotes literários aos 23 bebés do concelho de Mação nascidos em 2017. A iniciativa visa a promoção da leitura e incentivar os pais a incutirem hábitos de leitura no quotidiano das crianças, desde o berço. A Biblioteca Municipal de Mação ofereceu também a todos os bebés um Cartão de Leitor com o seu nome.

O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela (PSD), explica que "esta festa e oferta são uma forma simbólica de dar os parabéns e agradecer aos pais que entenderam formar em Mação as suas famílias e escolherem o nosso Concelho para viver”.