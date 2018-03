Manique do Intendente com noite de fados no Dia da Mulher

A vila de Manique do Intendente, no concelho de Azambuja, vai receber uma noite de fados na quinta-feira, 8 de Março, com Hugo Faustino e de Joaquim Júlio acompanhados pelas violas de Eugénio Veríssimo e Paulo Marques. O evento tem lugar na Casa do Povo de Manique do Intendente, que organiza a iniciativa. A entrada custo de dez euros e as reservas podem ser feitas diretamente no centro de dia da Casa do Povo, ou através dos telefones 263 487 095, 967 310 807 e 967 381 360.