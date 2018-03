Cerimónias dos Passos do Senhor em Mação

A vila de Mação recebe nos dias 10 e 11 de Março as Cerimónias dos Passos do Senhor. No sábado, 10, a partir das 21h00, realiza-se a Procissão da Misericórdia para a Igreja Matriz, Celebração Mariana e Procissão para a Capela de S. Sebastião.

Na madrugada de domingo, 11 de Março, pelas 2h30, começa o canto do "Terço da Quaresma". Para as 15h00 está marcada a solene eucaristia e seguida da Procissão do Senhor dos Passos para o Calvário, com Sermão do Encontro na Praça Gago Coutinho. Às 21h00 começa a Procissão da Capela do Calvário para a Igreja da Misericórdia.