Detido por tráfico de droga em Benavente

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem, de 27 anos, por tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no dia 5 de Março em Benavente. Durante um patrulhamento, os militares da GNR detectaram um indivíduo, já referenciado pela prática de tráfico de droga, a colocar um objecto por cima do pneu de um veículo estacionado. Ao ser abordado e inspeccionado o local junto ao veículo verificou-se que tinha na sua posse um maço de tabaco com 23 doses de haxixe, uma arma branca e 30 euros. O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.