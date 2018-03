Dois feridos em incêndio em pavilhão de Ferreira do Zêzere

Dois funcionários de uma empresa produtora de aves no concelho de Ferreira do Zêzere ficaram, esta quinta-feira, 8 de Março, feridos sem gravidade devido a um incêndio num dos pavilhões da unidade, disse fonte da Protecção Civil.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, os dois funcionários tiveram que receber assistência por inalação de fumos, tendo apenas um deles sido encaminhado para a unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) por precaução.



O incêndio ocorreu num pavilhão que estava fechado, numa altura em que estava a decorrer a desmontagem de equipamento antigo, não se encontrando aves no seu interior.



No local estiveram 35 operacionais e 12 viaturas das corporações de bombeiros de Ferreira do Zêzere, Cernache, Alvaiázere, Tomar e Ourém e ainda a viatura de Suporte Imediato de Vida do CHMT.