Exposição colectiva à mulher em Castanheira do Ribatejo

Inaugura no dia 8 de Março, quinta-feira, às 21h00, uma exposição colectiva dedicada à mulher, na biblioteca da Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. Entre as artistas com trabalhos expostos estará Gracelinda Silva, da papelaria "A Branquinha". A entrada é livre.