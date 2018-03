partilhe no Google+

PSP encontra 18 quilos de droga em caixote do lixo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) encontrou três sacos com cerca de 18 quilos de liamba dentro de um contentor do lixo em Torres Novas. A situação ocorreu na terça-feira, 6 de Março. Segundo nota de imprensa da PSP, o produto estupefaciente estava pronta para ser consumido. A PSP está a investigar a origem da droga. Em comunicado, a PSP informa também que, na cidade do Entroncamento, após uma acção de fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, a PSP apreendeu duas máquinas de jogo de fortuna ou azar que estavam a ser exploradas ilegalmente em dois cafés. Os proprietários foram constituídos arguidos e sujeitos a Termos de Identidade e Residência.