Trânsito condicionado na A1 devido a despiste de camião

O Clube Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento (CLAC) conquistou 9 títulos regionais no Campeonato Regional de Categorias, em Natação, que se disputou nas Piscinas Municipais de Coruche. De notar ainda que os 22 atletas do CLAC que estiveram em prova conseguiram alcançar mais 34 classificações de pódio regional, sendo elas 17 vice-campeonatos e 19 terceiros lugares, numa prova que contou com 206 atletas, divididos por 13 clubes.