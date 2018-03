XV Festival Concelhio de Folclore em Benavente

O Centro Cultural de Benavente dá as boas vindas ao XV Festival Concelhio de Folclore, que decorre no sábado, dia 10 de Março, ás 21h00, apresentado por José Santos. Este festival é organizado pelo Rancho de Folclórico da Universidade Sénior de Benavente e conta ainda com a participação do Rancho Típico da Saia Rodada, o Rancho Folclórico da AREPA, o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos da SFUS e o Grupo Etnográfico Samora e o Passado.