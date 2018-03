“A Última Noite de Xerazade” em Alpiarça

“A Última Noite de Xerazade” é o último sarau do ciclo cultural “1001 Noites” que acontece no sábado, 10 de Março, pelas 21h30, no pavilhão da Agricultura e do Vinho da Alpiagra, em Alpiarça.



O ciclo cultural “1001 Noites” é um projecto de três companhias de teatro da região, Chamusc'Arte, Poucaterra (Entroncamento) e Meia Via (Torres Novas) que se estreou em Novembro do ano passado e tem vindo a marcar presença quinzenalmente nas noites de sábado em Alpiarça, espaço cedido pelo município.



Os bilhetes poderão ser reservados através do número de telefone 934 374 596.