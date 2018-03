Derrocada e deslizamento de barreira no Arripiado

Há uns anos, o então presidente da Câmara de Santarém, Moita Flores, teve a ideia peregrina de colocar cães vadios nos blocos de apartamentos dos oficiais da ex-Escola Prática de Cavalaria, cujas instalações a autarquia tinha comprado, para evitar a ocupação dos mesmos por seres humanos. A semana passada, ao dar uma volta pela Quinta da Cardiga, na fronteira do concelho da Golegã com o do Entroncamento, o Cavaleiro Andante viu este simpático cão numa das janelas do velho palacete, que está desabitado há muitos anos. Será que Moita Flores anda por aqueles lados?