Desalojado por desabamento de casa em Ferreira do Zêzere

Um idoso teve, esta sexta-feira, 9 de Março, que ser alojado temporariamente numa instituição devido ao desabamento parcial da fachada da sua habitação, em Frazoeira, no concelho de Ferreira do Zêzere, disse fonte do município.

Hélio Antunes, vereador da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere com o pelouro da Acção Social, referiu que a casa se encontrava em mau estado de conservação e que o seu proprietário havia sido avisado “há muito tempo” para a necessidade de fazer obras.

O desabamento ocorreu devido a infiltrações, tendo a chuva de hoje sido a “gota de água”, disse o autarca, salientando que não se trata de um caso de necessidade social e que o proprietário regressará à sua habitação depois de realizar as obras necessárias.

Hélio Antunes afirmou que as chuvas dos últimos dias têm provocado alguns “pequenos deslizamentos” de terras neste concelho essencialmente devido a erosão em terrenos afectados pelos três incêndios ali ocorridos no verão passado e às operações de limpeza no âmbito da prevenção de fogos florestais.