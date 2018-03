Detido em Almeirim por roubo por esticão a idosa

Um homem com 25 anos de idade foi detido esta quinta-feira, 8 de Março, em Almeirim, por suspeita de um roubo por esticão e de furtos em residência.

Os militares da GNR, no âmbito do cumprimento de mandados de busca e de detenção, relacionados com processos de investigação por furtos em oito residências e um roubo por esticão, na via pública, a uma idosa de 83 anos, detiveram o suspeito e à apreensão de duas carabinas, dois cartuchos, um computador portátil e um televisor.



O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos, ficou detido e foi presente hoje no Tribunal Judicial de Almeirim, onde ainda está a ser ouvido.



A acção contou com o Destacamento de Intervenção de Santarém.