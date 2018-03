Nova casa mortuária junto à igreja de Benavente

A Câmara Municipal de Benavente aprovou a desafectação de uma parcela de terreno do domínio público municipal para o domínio privado da câmara, junto à igreja matriz de Benavente, com o objectivo de permitir a construção de uma nova casa mortuária no local.

“A igreja é da diocese mas é um edifício que diz muito às pessoas de Benavente. É uma pequena ampliação que vamos fazer e que não vai distorcer a arquitectura do edifício. Procura dar melhores condições para algumas actividades da igreja mas também à casa mortuária, porque hoje ela está no exterior e muito próximo de uma esplanada. Não nos identificamos com isso, não se coaduna com o recato que é exigido nesses momentos de luto”, explica Carlos Coutinho.

A intervenção está a ser delineada com a paróquia e a câmara vai ajudar na construção. A junta de freguesia da vila está também a procurar espaços onde se possa construir outra casa mortuária, para as pessoas de outros credos religiosos que não o católico. Uma ideia também defendida por Ricardo Oliveira, vereador do PSD, que disse que Benavente “tem condições” para criar uma outra casa mortuária para quem professa outras crenças. “Há quem queira fazer os seus velórios num local neutro e não dentro de uma igreja”, defendeu.