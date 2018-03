Politécnico de Tomar integra programa mundial da SAP

IPT afirma que a parceria entre as três instituições, que será apresentada no dia 15 de Março.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) é uma das instituições do ensino superior a integrar o programa SAP University Alliances, abrindo, neste âmbito, uma pós-graduação em Sistemas de Gestão Empresarial, que conta igualmente com a colaboração da Softinsa (IBM).

Em comunicado, o IPT afirma que a parceria entre as três instituições, que será apresentada no dia 15 de Março, “vem reconhecer o esforço e trabalho” do instituto e o seu papel “como parceiro estratégico no desenvolvimento de competências ao mais alto nível”, proporcionando aos alunos “mais vantagens competitivas num mercado de trabalho cada vez mais exigente”.

A SAP, uma multinacional de software e aplicações de gestão empresarial, salienta a importância destas parcerias para a “capacitação de mais pessoas com competências digitais”, com vista à “redução do défice em competências digitais na Europa”, sublinhando a Softinsa (empresa do grupo IBM que detém um centro de inovação tecnológica em Tomar) o contributo para o reforço da sua capacidade de resposta em projectos nacionais e internacionais.