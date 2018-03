Recolha de sangue em Covão do Coelho

Dia 11 de Março entre as 9h00 e as 13h00.

No próximo dia 11 de Março, domingo, das 9h00 às 13h00 vai decorrer no Salão Paroquial de Covão do Coelho, concelho de Alcanena, uma campanha de recolha de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea. A iniciativa é da Associação de Dadores de Sangue de Torres Novas, com a colaboração do Núcleo de Dadores de Sangue do Covão do Coelho.

A recolha vai ser feita por uma Brigada do Centro do Sangue e da Transplantação de Coimbra do Instituto do Português do Sangue e da Transplantação IP.