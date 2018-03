Santarém já reabilitou 15 troços de linhas de água e plantou 500 árvores

A Câmara de Santarém promoveu, desde 2010, a reabilitação de 15 troços de linhas de água, o que corresponde a 2.660 metros, e plantou cerca de 500 árvores autóctones, no âmbito do projecto Recuperar Troço a Troço (RTT).



Numa nota, em que dá conta da realização de uma sessão de sensibilização sobre “Gestão Sustentável de Rios”, destinada a autarcas e técnicos, o município refere que, além da conservação dos ecossistemas ribeirinhos, o trabalho que tem vindo a ser realizado insere-se numa aposta estratégica de valorização dos recursos hídricos e para o desenvolvimento territorial.



O projecto tem envolvido “os actores principais para a mudança necessária, de modo a fazer face aos actuais desafios da Gestão da Água”, como Juntas de Freguesia, proprietários dos terrenos confinantes com as linhas de água, Agência Portuguesa do Ambiente (APA-ARH do Tejo e Oeste), Organizações Não Governamentais (Projecto Rios), empresas com responsabilidade social e ambiental e os cidadãos, acrescenta a nota.