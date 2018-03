Conselho Directivo dos Baldios oferece ambulância aos Bombeiros de Alcanede

O Conselho Diretivo dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira, na freguesia de Alcanede, ofereceu uma ambulância aos Bombeiros Voluntários de Alcanede, num investimento que rondou os 39 mil euros. “Ao longo dos anos, o Conselho Diretivo tem vindo a contribuir e neste momento mais aflitivo para a corporação, decidiu comparticipar a ambulância na sua totalidade. O objectivo é que a corporação esteja bem equipada em todas as suas valências”, diz o Conselho Directivo dos Baldios. A entrega da ambulância, devidamente equipada, está prevista para meados do próximo mês de Maio.

Com esta aquisição pretende-se dotar essa corporação de bombeiros do concelho de Santarém com um veiculo com maca e seis lugares na célula, com a possibilidade de adaptação para duas cadeiras de rodas e rampa manual. “O Conselho Diretivo pretende com este contributo melhorar o serviço que esta corporação presta à população desta área e de outras, sendo que este equipamento vem ser uma mais-valia para as situações onde é necessário o transporte de doentes ou de responder a outras ocorrências” conclui o Conselho Diretivo dos Baldios.