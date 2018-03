Escolas da INSIGNARE abrem as portas à comunidade durante três dias

O programa do Dia Aberto nas escolas da INSIGNARE, que vai decorrer a 22, 23 e 24 de Março, na Escola Profissional de Ourém e na Escola de Hotelaria de Fátima, conta com diversas iniciativas que têm como objectivo dar a conhecer às comunidades onde se integram as escolas e, muito especialmente, aos jovens que actualmente frequentam o 9º ano, as especificidades do ensino profissional e a dinâmica dessas escolas.

O evento, que se repete há vários anos, propõe, para além da mostra de cursos disponíveis, na Escola de Hotelaria de Fátima, assistir ao “Live Cooking & Beverage Service” dos alunos finalistas dos cursos de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar.

Na Escola Profissional de Ourém vai ter lugar uma Lan Party e Concurso de Robótica e na noite do dia 23 de Março haverá a edição de 2018 do In Pop Rock Fest, no Bar o Palheiro, em Alqueidão, Ourém, que contará com as actuações dos The Peorth, In The Cisos e Sigma. O valor da entrada, 2,5 euros, reverterá a favor da APDAF - Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família. Durante o evento será sorteado um Tesla Drive a todos os participantes que se inscreverem à entrada.

O Dia Aberto, a 22 e 23 de Março, entre as 9h00 e as 17h00, na Escola Profissional de Ourém propõe aos os visitantes assistir a demonstrações técnicas nas áreas da Metalomecânica, Mecatrónica Automóvel, Electrónica, Informática, Gestão e Design. Os alunos desenvolverão demonstrações em todos os equipamentos, nomeadamente a montagem e desmontagem de hardware em computadores, a modelação de peças em CNC, o torneamento de peças mecânicas, a soldadura, a prototipagem e produção de módulos de electrónica e robótica.

Na Escola de Hotelaria de Fátima vão acontecer diversas demonstrações nas áreas da Cozinha e da Pastelaria, na preparação e confecção de pratos e bebidas, no serviço de mesa e ainda nas áreas do Turismo e da Recepção. Podem ainda ver a prova “Live Cooking & Beverage Service”, que decorre de 19 a 23 de Março.

A Lan Party e o Concurso de Robótica terão lugar, na Escola Profissional de Ourém. A partir das 20h30, do dia 23, inicia-se a Lan Party, onde durante 24 horas os participantes poderão, individualmente e/ou em equipas, participar nos seguintes torneios (CS-GO, FIFA 2018, League of Legends e Rocket League). No dia 24 de Março, sábado, entre as 10h00 e as 18h00 decorrerá o Concurso de Robótica (Labirinto, Seguidor de Linhas e Demonstração de Robótica). Mais informações/inscrições emwww.epo.pt/lr.

Ambos os eventos são de cariz solidário, uma vez que a inscrição pressupõe a entrega de 4 kg de alimento seco para cães e/ou gatos, a reverter para a Casota Comunitária - Associação de Protecção dos Animais Errantes de Ourém.