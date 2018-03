Acção de fiscalização decorreu no concelho do Cartaxo.

GNR apreende redes para captura do meixão no rio Tejo

O Núcleo de Protecção Ambiental de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR) detectou três redes fixas para captura do meixão no rio Tejo, no concelho do Cartaxo.

A acção de fiscalização decorreu no dia 7 de Março no âmbito da Operação Meixão. Os militares apreenderam as três redes fixas e elaborou o auto de notícia.