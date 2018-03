Jornadas da Educação de Abrantes debatem Educação do Futuro

As Jornadas da Educação de Abrantes vão debater a Educação do Futuro, de 13 a 16 de Março. Os debates vão decorrer nas duas escolas secundárias da cidade, Dr. Solano de Abreu e Dr. Manuel Fernandes.

As Jornadas começam no dia 13 de Março, às 16h30 na Escola Dr. Solano de Abreu, onde a sessão de abertura vai ser apresentada por Celeste Simão, vereadora com o pelouro da Educação, e Jorge Costa, director do Agrupamento de Escolas nº1 de Abrantes.

“Quando o cérebro do seu filho vai à escola”, é o tema da sessão coordenada por Alexandre Castro Caldas, director do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Católica Portuguesa.

No primeiro dia das Jornadas vai ser feita a apresentação do projecto Abrantes – Comunidade de Educação Changemaker, com a presidente da câmara, Maria do Céu Albuquerque, Rui Marques da Ashoka Portugal e João Costa, secretário de Estado da Educação.

O segundo dia das Jornadas, na Escola Dr. Manuel Fernandes, apresenta o workshop Recursos Educacionais – "O Uso dos Telemóveis no 1º ciclo do ensino básico", com a moderação de Ana Paula Fernandes, presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2, com Patrícia Gomez Hernandéz e Carlos Monge da Universidade de Alcalá-Henares, como convidados.

Na Escola Dr. Solano de Abreu, terá lugar o Workshop "Criação de Jogos Informáticos na Educação", com o moderador Valter Bouça, docente da ESTA e com Leonel Morgado, professor da Universidade Aberta.

O dia 15 de Março é reservado à sessão “A Escola e a Família. Que relação?” com as Associações de Pais do concelho e com a moderação de João Pedro, presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº1.

No dia 16, na Escola Dr. Manuel Fernandes, às 17h30, Fátima Goulão, docente da Universidade Aberta, vai abordar o tema "Autorregulação do Processo de Aprendizagem".

Lurdes Batista, da Divisão do Conhecimento da câmara de Abrantes fará o balanço das Jornadas, e o encerramento será responsabilidade de Celeste Simão, vereadora como pelouro da educação e Alcino Hermínio, director do Agrupamento de Escolas nº2.

As Jornadas da Educação são destinadas ao público em geral, em particular aos professores e alunos. A entrada é livre.